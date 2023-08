294 migrants rapatriés du Maroc attendus à Saint-Louis, aujourd’hui

Au total, 294 migrants sénégalais, récemment secourus par la marine royale marocaine, ont quitté Dakhla, hier mardi, en début d’après-midi pour regagner le Sénégal. Deux femmes et une dizaine de mineurs font partie du convoi qui devrait arriver à Saint-Louis mercredi dans l’après-midi, a indiqué la source.



D'après Rewmi, elle signale que les pirogues à bord desquelles ils tentaient de rejoindre l’Espagne avaient pris départ à Saint-Louis, Fass Boye et Mbour avant d’être secourues entre le 6 et le 12 août. Une trentaine de candidats à l’émigration, originaires de Fass Boye, dans la région de Thiès, n’ont pas pu faire partie de ce groupe de rapatriés en raison de problèmes logistiques, a souligné la même source. À ce jour, séjournent encore à Dakhla trois personnes en convalescence et six autres en observation au centre hospitalier de cette localité du sud marocain.