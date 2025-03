29e édition des "Kaamils de Saint-Louis" prévue les 9 et 16 mars : Le comité d'organisation à pied d'œuvre

La 29e édition des "Kamils de Saint-Louis", initiée par feu Alioune Badara Diagne "Golbert", est fixée pour les dimanches 9 et 16 mars prochains, aux cimetières Marmiyal de Sor, Thiéme et Thiaka Ndiaye de Guet-Ndar.



En prélude à ces journées de prières et de récitals du Saint Coran dédiés aux disparus, une réunion s'est tenue dans la salle de conférence de la Gouvernance de Saint-Louis, sous la présidence de l'adjoint au préfet, Abdou Khadre Dieylani Bâ.



À cette occasion, Abdou Khadre Dieylani Bâ, face à la presse, a rassuré les organisateurs de l'engagement de tous les chefs de service, pour assurer la réussite de ces événements religieux, organisés durant le mois béni du Ramadan.



" Les services de l’État ont pris toutes les dispositions nécessaires pour la réussite de ces journées de prières ", a déclaré l'adjoint au préfet du département de Saint-Louis.



" La police, les sapeurs-pompiers, le service d’hygiène, la Sénélec, la Sonaged et les services techniques municipaux ont exprimé leur volonté d’accompagner les organisateurs ", a-t-il ajouté, avant de saluer la dimension de feu Alioune Badara Diagne "Golbert", qui, selon lui, dépasse Saint-Louis et même ses frontières, et dont l’héritage est en train d’être perpétué par sa famille et ses proches.









