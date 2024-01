2e journée Can 2023 : Le Sénégal bat le Cameroun sur un score de 3 buts à 1 Le Sénégal vient de battre le Cameroun sur un score de 3 buts à 1. Ca été un match palpitant qui a fini par être favorable aux Lions du Sénégal. En première période, Ismael Sarr a marqué un premier but. C’est comme ca que les deux équipes sont partie dans les vestiaires. Au reteour le Sénégal après quelques minutes de jeu a inscrit son 2e but. Vers la fin de cette 2e période, le Cameroun a réduit le score sur un coup de tête. Mais, les Lions ont remonté la pente avec un but de Sadio Mané. Le Cameroun abattu a cherche a ainsi, perdu le match. Ainsi, le Sénégal passe au 8e de finale sans grande inquiétude.

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Janvier 2024 à 20:16 | | 0 commentaire(s)|



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook