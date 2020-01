2ème jour du ‘’Cleaning Day’’, demain : le maire de la Patte d’Oie demande à institutionnaliser l’initiative Après la journée de lancement, il y a un mois, le ‘’Cleaning Day’’, initié par le chef de l’Etat et prévu chaque premier samedi du mois, connaîtra sa seconde journée, demain. Le maire de la Patte d’Oie qui approuve l’initiative demande de l’institutionnaliser pour plus d’efficacité.

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Janvier 2020 à 12:30 | | 0 commentaire(s)|

« Le ‘’Cleaning Day’’ est une bonne initiative, mais je pense qu’il faut l’institutionnaliser, à travers un décret ou une loi pour plus d’efficacité. Faire en sorte que les élus, les usagers du service public et autres y participent. Faire en sorte que tous les commerces soient fermés le jour du ‘’Cleaning Day’’ pour une plus grande participation, comme cela se fait dans les autres pays, notamment à Kigali ou à Luanda », a déclaré Banda Diop sur la RFM.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos