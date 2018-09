2eme phase du PUDC, plus de 108 milliards mobilisés

Le programme d’urgence de développement communautaire (PUDC), dont la première phase a été fortement, appréciée dans le monde rural, va aborder sa deuxième phase au mois d’octobre prochain. Mais déjà, les services du ministre Souleymane Jules Diop ont déjà reçu une enveloppe de plus de 108 milliards de francs cfa de financement.



Cette manne financière provient d’un financement de la banque islamique de développement (BID), de la banque africaine de développement (Bad) et du fonds saoudien et, cela, compte non tenu des engagements du secteur privé national.



L’As



