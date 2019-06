2stv : Après Clédor Sène, un autre leader de l’opposition censuré

La liste des personnes censurées à la 2Stv s’allonge. Après Clédor Sène de « Claire Vision », c’est Babacar Diop qui se voit « banni » chez El Hadji Ndiaye. Le leader des Forces démocratique du Sénégal (Fds) devait participer à une émission et c’est à la dernière minute qu’on lui a signifié qu’il n’est pas le bienvenu.



« Hier samedi, j'ai reçu une invitation de la part de Ben Moctar Diop, Directeur de l'Information de la 2S pour participer à l'émission LII CI D EUK BI, pour débattre sur "l’affaire Aliou Sall et la sortie du Procureur de la République". Ce n'est qu'aujourd'hui, à moins de deux heures de l'émission, que la 2S TV m'a saisi par un sms laconique, sans aucune explication, pour me faire comprendre que je ne pouvais plus participer à l'émission programmée à 21 heures », informe Babacar Diop sur sa page Facebook.



Il n’a pas manqué d’exprimer ses regrets à l’endroit des téléspectateurs qui l’attendaient impatiemment devant leur petit écran. « Je suis désolé pour tous ceux qui m'attendaient ce soir. Nous aurons d'autres occasions d'échanger sur ce scandale qui éclabousse la famille présidentielle », dira-t-il.

