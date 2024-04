3 feux de brousse en 3 jours entre Kaffrine, Mbirkilane et Koungheul : L’imprudence des populations indexée Bes Bi- Les villages de Sala Diaw dans la commune de Missirah Wadène, département de Koungheul et de Santhie Lam dans le département de Malem Hodar ont été le théâtre d’incendies qui ont occasionné d’énormes dégâts matériels ce jeudi 18 avril.

Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Avril 2024 à 11:15 | | 0 commentaire(s)|

Un autre feu de brousse a décimé une vingtaine de moutons dans la commune de Mabo, le 15 avril dernier. Un bilan de trois incendies en seulement trois jours.



Mais au total, c’est plus d’une quinzaine enregistrés dans la région depuis le début de l’année. Cette récurrence des incendies après hivernage inquiète plus d’un dans la localité.



«La majeure partie de ces incendies relèvent du manque de prudence des populations. Il faut que les gens prennent plus de précaution et évitent de provoquer, même involontairement, ces incendies qui constituent un manque à gagner pour les populations du monde rural déjà fragilisées par une mauvaise campagne arachidière», a déclaré Ibra Ndiaye, agriculteur.



«Ici, en brousse, ce sont des cases en paille qui servent de cuisine pour les femmes. Donc, celles-ci doivent être vigilantes et éviter de s’éloigner longtemps, car c’est à partir de là que sont partis beaucoup d’incendies recensés dans la localité», renchérit Fatoumata Seck, vendeuse de cacahuètes



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook