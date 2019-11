3 milliards volés à la Sgbs : Déthié Ndiaye et compagnie risquent 3 ans de prison Le Procureur a requis 3 ans de prison contre Déthié Ndiaye et ses co-accusés, Wagane Faye (agent de crédit), et Chérif Sow (chef d’agence), dans l'affaire des 3 milliards Fcfa volés à l'agence Manko de Pikine, filiale de la Sgbs, selon Enquête. L'affaire à été évoquée, hier, par la chambre correctionnelle du tribunal de Pikine-Guédiawaye. L’ancien candidat à la présidentielle de 2019 et compagnie sont poursuivis pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture de banque et escroquerie. Le directeur général de l'agence est, quant à lui, toujours en fuite.

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Novembre 2019 à 09:53 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos