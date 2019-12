31 décembre 2019: Trois manifestations simultanées annoncées

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Décembre 2019 à 15:45 | | 0 commentaire(s)|

Une manifestation simultanée des mouvements citoyens, Nittu Deug, Sénégal Notre Priorité et Gilets rouges est annoncée pour ce 31 décembre à la place de l’Indépendance et à la place de la Nation (ex-l’Obélisque).



Les organisateurs qui faisaient face à la presse ce lundi ont annoncé qu’avec ou sans autorisation de l’autorité administrative, il envahiront la capitale pour réclamer la libération sans condition de Guy Marius Sagna et les autres manifestants toujours en prison.



« Nous demandons au peuple sénégalais, conscient et responsable de continuer à se mobiliser en masse pour dénoncer sans cesse cette décision impopulaire de la hausse du prix de l'électricité, mais aussi pour exiger la libération de Guy

