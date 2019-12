31 décembre : Kara et ses fidèles passent le réveillon à Marius Ndiaye

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Décembre 2019 à 12:19

Le 31 décembre est une date très importante dans l’agenda de Serigne Modou Kara. Chaque année, le marabout organise une soirée religieuse avec les fidèles mourides, plus particulièrement ses talibés. Initié depuis 1998, ce réveillon d’un autre genre se déroule au stadium Marius Ndiaye. Cette présente édition coïncide avec la sortie de son livre intitulé « Naxam Bamba Ndadj Feep » .

