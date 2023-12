31e édition de la FIDAK: La Journée nationale du Sénégal célébrée, ce jeudi La Journée nationale du Sénégal de la FIDAK a été célébrée ce jeudi, en présence du ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, Abdou Karim Fofana, ainsi que de la Directrice générale de l’Asepex, Zahra Iyane Thiam. Cette journée, organisée par l’Asepex, qui réunit des artisans, ouvriers et entrepreneurs sénégalais, venant de différentes régions, a permis au ministre de voir l’évolution de la Foire.

In extenso, l’intégralité du discours de Zahra Iyane Thiam Diop, Directeur général d’Asepex



Monsieur le Ministre du Commerce, de la Consommation et et des Petites et Moyennes Entreprises (MCCPME);

Monsieur le Représentant de la Côte d’Ivoire, Pays Invité d’honneur;

Monsieur le Directeur du Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES); Mesdames et Messieurs,

Distingués invités en vos rangs et qualités, tout protocole observé.



Monsieur le Ministre,



C’est avec plaisir que nous vous vous accueillons, comme chaque année pour la célébration de la journée nationale du Sénégal, que vous acceptez de présider chaleureusement, à l’occasion de la Foire Internationale de Dakar, la FIDAK, 31ème édition du genre.



La cérémonie solennelle, qui nous réunit ce matin, célèbre le Sénégal en tant que pays participant, au même titre que le pays invité d’honneur de cette année, la Côte d’Ivoire. Vous me permettrez alors, à mon nom, et au nom de toute l’équipe de l’Asepex de vous remercier pour votre présence, ainsi qu’à nos distingués partenaires et invités et vous souhaiter à tous la bienvenue à cette journée nationale du Sénégal.



Mesdames et Messieurs



Le secteur de l’exportation, a fait de grands bons dans les exportations depuis 2012. Ce comportement positif est conforté par une structure de plus en plus diversifiée et une progression ascendante du taux global d’exportation au fil des années. En 2021, Les expéditions du Sénégal ont été orientées principalement vers les continents africain, européen et asiatique, même si nous avons noté une légère baisse de la part de marché de l’Afrique (39,9% en 2021 après 42,9% en 2020) au profit des continents européen (28,8% après 25,8% en 2020) et asiatique (20,0% après 18,0% en 2020) selon les données de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).



Son rôle important dans l’objectif d’équilibre de la balance commerciale, justifie amplement la mise en place par l’Etat de structures publiques dynamiques dédiées. C’est ainsi que l’ASEPEX, est créée par le décret n°2005- 108 du 15 février 2005 abrogé par celui de n° 2013-998 du 16 juillet 2013. Elle fait office de principale agence publique du Gouvernement chargée de la promotion des exportations des entreprises sénégalaises hors mines et hydrocarbures dans le monde. Elle joue un rôle transversal et développe une politique d’appui aux acteurs et aux missions diplomatiques et consulaires du Sénégal et de l’étranger, dans le cadre de leurs activités de diplomatie économique.



Par conséquent elle est à la disposition de tous les acteurs des différents secteurs d’activités, pour favoriser le développement continu et durable des exportations sénégalaises. L’Agence depuis sa création s’évertue à accomplir cette mission transversale à travers ses services en intervenant aussi dans le renforcement des capacités d’exportation des entreprises sénégalaises ; Du développement des produits et services d’appui et d’accompagnement des entreprises à l’exportation ; Du Développement des produits et services de marketing de promotion et de communication pour identifier les opportunités commerciales et accompagner les entreprises sur les marchés étrangers ; De l’établissement et du développement de réseaux et de partenariats stratégiques pour le développement des exportations.



Dans cette perspective, nous nous inscrivons d’ores et déjà dans la maitrise de l’offre exportable du Sénégal en mettant l’accent sur la formation, la labellisation et le renforcement continu de l’adaptabilité des services aux normes du marché international.



Mesdames Messieurs



Si la formation, la labellisation sont des services fondamentaux de l’ASEPEX, l’information économique et commerciale est un autre service important. C’est pourquoi l’ASEPEX a mis en place un service d’information, d’assistance et veille économique, chargé de donner l’information à temps réel aux exportateurs et à leurs organisations professionnelles. La facilitation de l’exportation aussi en est un maillon important, avec le service de délivrance de certificats d’origine qui permet à l’exportateur sénégalais d’exporter dans les plus grands marchés internationaux sans payer des droits de douane et sans contingent grâce à l’octroi de préférences commerciales.



Je peux citer parmi ces préférences l’Union européenne avec l’initiative tout sauf les armes, l’AGOA, le tarif douanier préférentiel de la Chine, le système généralisé de préférence du Japon, du canada, ou de la Turquie. Monsieur le Ministre, Le Dernier maillon de la chaine de service export de l’ASEPEX, la promotion commerciale vient compléter le dispositif de services export de notre Agence. C’est ainsi que chaque année, plusieurs manifestations commerciales nationales et internationales, à l’image des foires, salons et autres expositions universelles ou professionnels, sont identifiés pour accompagner les entreprises à promouvoir leurs produits et trouver des contacts d’affaires.



Cette 31ème édition de la FIDAK 2023 en est une parfaite illustration. En effet, notre Agence a mobilisé au cours de cette présente foire trente (30) entreprises provenant des quatorze (14) régions du Sénégal. C’est le lieu de remercier les présidents de chambre consulaire pour leur implication effective et agissante. Monsieur le Ministre, 7 La Fidak étant un rendez vous incontournable dans l’agenda national, l’Asepex renforcera de manière significative sa présence et son implication dans cette foire et pour ce faire une convention avec le CICES, est en cours de finalisation et sera signée très prochainement.



Mesdames Messieurs



C’est dans ce même sillage que notre pays doit se positionner sur la scène internationale pour vendre les produits « made in Sénégal » surtout en perspective de l’effectivité du marché continental africain, la ZLECAf. A ce titre, les entreprises sénégalaises exportatrices doivent être bien préparées pour tirer les opportunités qu’offre ce marché continental de plus d’un (01) milliard de consommateurs.



Pour conclure, je voudrai vous remercier M. le Ministre pour l’impulsion et les avancées notées dans le secteur du Commerce depuis votre arrivée et vous réaffirme notre engagement à contribuer efficacement à l’atteinte de vos objectifs afin de répondre aux préoccupations et aspirations des acteurs du commerce, des PME mais surtout des populations. Je ne saurai terminer mon intervention sans saluer et remercier toute l’équipe de l’ASEPEX mobilisée pour cette 8 foire ainsi que l’ensemble des Agents qui n’ont ménagé aucun effort pour la réussite de notre participation à cette 31ème édition de la FIDAK.



Je confonds dans ses remerciements, le Directeur général du Cices et l’ensemble de ses services pour leur soutien et accompagnement continu à l’ASEPEX. Mention spéciale au comité d’organisation présidé par Mme le Secrétaire général Mme Oumy Ndiaye et son adjoint M. Pape Dieng.



Je vous souhaite une belle et très merveilleuse année 2024.

Déwénati !

Je vous remercie de votre aimable attention.



