31e sommet de la Ligue Arabe : Macky Sall, président en exercice de l’UA, ce lundi, à Alger

Le chef de l’État Sénégalais va se rendre à Alger ce lundi 31 octobre 2022, pour assister au sommet de chefs d’État Arabes indépendants prévu les 1er et 2 novembre 2022 et qui rentre dans la promotion de la coopération matérialisée avec la charte signée le 22 mars 1945, au Caire, par des pays comme l'Égypte, la Syrie, le Liban, l'Irak, la Transjordanie (devenue en 1949 la Jordanie), l'Arabie saoudite et le Yémen.



La Ligue Arabe et l’Afrique entretiennent des relations solidaires qui remontent au temps de l’OUA ; relations tissées dans la lutte pour la décolonisation et l’avènement d’un ordre mondial plus juste et plus équitable.



Le chef de l’État présidera également sur place, dans la capitale algérienne, une réunion virtuelle du Bureau de l’Union préparatoire à Conférence des États Parties à la 27e session de la Conférence des États Parties à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 27) et au prochain Sommet États-Unis d’Amérique / Afrique.



Le retour du chef de l’État est prévu pour ce mercredi.