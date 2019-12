32 ans après : les policiers radiés indemnisés Les 6265 policiers radiés en 1987 par l’ex chef de l’Etat Abdou Diouf après des manifestations dans Dakar et dans les régions seront indemnisés, 32 ans après. C’est ce que rapporte Le Quotidien, soulignant que l'État promet de libérer 2 milliards Fcfa avant le 31 janvier prochain à cet effet. Le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, en a fait la révélation, hier.

