32ème de finale Coupe du Sénégal: six clubs de Ligue 1 éliminés, HLM bat Jeanne d'Arc

Des surprises ont été notées avec les éliminations de clubs d’élites face à des équipes de divisions inférieures. Au total six (6) équipes de ligue 1 ont été éliminées.
Le jARAAF DE DAKAR (3eme, 33pts) perd à domicile sur le score de 2 buts à 1 face à Cayor Football (National 1), l’ AS PIKINE (7eme, 27pts) perd 1 but à 0 face au COTON SPORT (National 1), les académiciens de Dakar Sacré cœur perdent face à DAROU SALAM (National 1) sur un score sans appel de 3 buts à 1.
L’US GOREE n'a pas fait mieux et a perdu 2 buts à 1 face à l’US RAIL (National 1), GUEDIAWAYE FC (4eme, 30pts) perd 1 à 0 face au LUSITANIA (National 1) et pour terminer la lanterne rouge de la ligue 1 professionnelle, MBOUR PETITE COTE (14eme, 17pts) se fait également éliminer par ZIG INTER (National 1) au tir au but 4 a 2 (temps règlementaire 0 but partout).
RESULTATS
MERCREDI 04 MAI 2022
FATICK FC 0-2 DIAMBARS FC
KAFFRINE FA 0-3 ST MBOUR
COTON SPORT 1-0 AS PIKINE
RENAISSANCE 0-0 EJ FATICK (3 TAB 4)
AJEL 3-0 ASCASE LG
ESP.GUÉDIAWAYE 4-2 DUC
ETICS 0-1 AS DOUANES
AFRICA PF 0-1 CASA SPORT
DAROU SALAM 0-1 AS YEGGO
E. LUSITANIA 1-0 GUÉDIAWAYE FC
OLYMP.MBOUR 0-2 UCST PORT
NIARRY TALLY 1-2 ASSUR
HLM DK 2-1 JEANNE D'ARC
GENE FOOT 6-0 DON BOSCO
AS DAGANA 0-5 TEUNGUETH FC
JAMONO FK 0-1 RS YOFF
US RAIL 2-1 US GORÉE
JEUDI 05 MAI 2022
AC DAROU SALAM 3-1 DAKAR SACRE COEUR
ASC WALLY DAAN 2-0 OLYMP.NGOR (Apres Prolongation)
JARAAF 1-2 CAYOR FOOT
USC SL 1-0 ST THIAROYE
ALMAMY 0-0 NDIAMBOUR (2 TAB 3)
AS SALOUM 2-0 US OUAKAM
AS KOLDA 1-0 KEUR MADIOR
SANDIARA FC 0-1 DEMBA DIOP
ZIG INTER 0-0 MBOUR PC (4 TAB 2)
AMITIÉ FC 2-0 AVENIR MB
NOYAU FC (FORFAIT) - THIES FC
Le jARAAF DE DAKAR (3eme, 33pts) perd à domicile sur le score de 2 buts à 1 face à Cayor Football (National 1), l’ AS PIKINE (7eme, 27pts) perd 1 but à 0 face au COTON SPORT (National 1), les académiciens de Dakar Sacré cœur perdent face à DAROU SALAM (National 1) sur un score sans appel de 3 buts à 1.
L’US GOREE n'a pas fait mieux et a perdu 2 buts à 1 face à l’US RAIL (National 1), GUEDIAWAYE FC (4eme, 30pts) perd 1 à 0 face au LUSITANIA (National 1) et pour terminer la lanterne rouge de la ligue 1 professionnelle, MBOUR PETITE COTE (14eme, 17pts) se fait également éliminer par ZIG INTER (National 1) au tir au but 4 a 2 (temps règlementaire 0 but partout).
RESULTATS
MERCREDI 04 MAI 2022
FATICK FC 0-2 DIAMBARS FC
KAFFRINE FA 0-3 ST MBOUR
COTON SPORT 1-0 AS PIKINE
RENAISSANCE 0-0 EJ FATICK (3 TAB 4)
AJEL 3-0 ASCASE LG
ESP.GUÉDIAWAYE 4-2 DUC
ETICS 0-1 AS DOUANES
AFRICA PF 0-1 CASA SPORT
DAROU SALAM 0-1 AS YEGGO
E. LUSITANIA 1-0 GUÉDIAWAYE FC
OLYMP.MBOUR 0-2 UCST PORT
NIARRY TALLY 1-2 ASSUR
HLM DK 2-1 JEANNE D'ARC
GENE FOOT 6-0 DON BOSCO
AS DAGANA 0-5 TEUNGUETH FC
JAMONO FK 0-1 RS YOFF
US RAIL 2-1 US GORÉE
JEUDI 05 MAI 2022
AC DAROU SALAM 3-1 DAKAR SACRE COEUR
ASC WALLY DAAN 2-0 OLYMP.NGOR (Apres Prolongation)
JARAAF 1-2 CAYOR FOOT
USC SL 1-0 ST THIAROYE
ALMAMY 0-0 NDIAMBOUR (2 TAB 3)
AS SALOUM 2-0 US OUAKAM
AS KOLDA 1-0 KEUR MADIOR
SANDIARA FC 0-1 DEMBA DIOP
ZIG INTER 0-0 MBOUR PC (4 TAB 2)
AMITIÉ FC 2-0 AVENIR MB
NOYAU FC (FORFAIT) - THIES FC