32ème de finale Coupe du Sénégal: six clubs de Ligue 1 éliminés, HLM bat Jeanne d'Arc Les clubs professionnels (ligue 1 et 2) au stade des 32eme de finale, ont connu des fortunes diverses dans des rencontres qui se sont jouées ces Mercredi 4 et jeudi 5 Mai sur l’étendue du territoire national.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Mai 2022 à 09:09 | | 0 commentaire(s)|

Des surprises ont été notées avec les éliminations de clubs d’élites face à des équipes de divisions inférieures. Au total six (6) équipes de ligue 1 ont été éliminées.



Le jARAAF DE DAKAR (3eme, 33pts) perd à domicile sur le score de 2 buts à 1 face à Cayor Football (National 1), l’ AS PIKINE (7eme, 27pts) perd 1 but à 0 face au COTON SPORT (National 1), les académiciens de Dakar Sacré cœur perdent face à DAROU SALAM (National 1) sur un score sans appel de 3 buts à 1.



L’US GOREE n'a pas fait mieux et a perdu 2 buts à 1 face à l’US RAIL (National 1), GUEDIAWAYE FC (4eme, 30pts) perd 1 à 0 face au LUSITANIA (National 1) et pour terminer la lanterne rouge de la ligue 1 professionnelle, MBOUR PETITE COTE (14eme, 17pts) se fait également éliminer par ZIG INTER (National 1) au tir au but 4 a 2 (temps règlementaire 0 but partout).





RESULTATS



MERCREDI 04 MAI 2022



FATICK FC 0-2 DIAMBARS FC

KAFFRINE FA 0-3 ST MBOUR

COTON SPORT 1-0 AS PIKINE

RENAISSANCE 0-0 EJ FATICK (3 TAB 4)

AJEL 3-0 ASCASE LG

ESP.GUÉDIAWAYE 4-2 DUC

ETICS 0-1 AS DOUANES

AFRICA PF 0-1 CASA SPORT

DAROU SALAM 0-1 AS YEGGO

E. LUSITANIA 1-0 GUÉDIAWAYE FC

OLYMP.MBOUR 0-2 UCST PORT

NIARRY TALLY 1-2 ASSUR

HLM DK 2-1 JEANNE D'ARC

GENE FOOT 6-0 DON BOSCO

AS DAGANA 0-5 TEUNGUETH FC

JAMONO FK 0-1 RS YOFF

US RAIL 2-1 US GORÉE



JEUDI 05 MAI 2022



AC DAROU SALAM 3-1 DAKAR SACRE COEUR

ASC WALLY DAAN 2-0 OLYMP.NGOR (Apres Prolongation)

JARAAF 1-2 CAYOR FOOT

USC SL 1-0 ST THIAROYE

ALMAMY 0-0 NDIAMBOUR (2 TAB 3)

AS SALOUM 2-0 US OUAKAM

AS KOLDA 1-0 KEUR MADIOR

SANDIARA FC 0-1 DEMBA DIOP

ZIG INTER 0-0 MBOUR PC (4 TAB 2)

AMITIÉ FC 2-0 AVENIR MB

NOYAU FC (FORFAIT) - THIES FC



Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook