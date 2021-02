34ième COFI de la FAO : la CAOPA donne son point de vue de vue sur les enjeux de la pêche artisanale

Cette organisation faitière l’a fait savoir dans une déclaration sur le futur guide réalisé sur la responsabilité sociale dans les chaînes de valeur du poisson rendue publique lundi dans le cadre de la 34ième session du COFI de l’Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) qui se tient du 1er au 5 février par visioconférence.



Pour ce prochain guide sur la responsabilité sociétale dans les chaînes de valeur du poisson, la CAOPA soutient la création d'un document spécifique pour la pêche artisanale avec des références aux aspects sociaux et aux exigences minimales tirées des Directives volontaires de la FAO et de la Convention OIT C188 sur le travail dans le secteur de la pêche.







Ces orientations devraient aider toutes les parties prenantes, y compris les gouvernements et les professionnels, à mettre en œuvre ces instruments, par le biais de plans d'action nationaux et régionaux d’action multi-acteurs, pour promouvoir des chaînes de valeur socialement responsables et pour autonomiser les hommes et les femmes de la pêche artisanale.







Dans ce contexte, indique la CAOPA, un certain nombre de dispositions fondamentales devraient être introduites, notamment la question des droits fonciers, la gestion responsable des ressources, l’adaptation au changement climatique, la lutte contre la pollution, la promotion de la sécurité alimentaire.



‘’En Afrique, notre secteur est essentiel pour la sécurité alimentaire de la population et fournit, selon la FAO, plus de dix millions d’emplois aux hommes et aux femmes des communautés côtières africaines’’, a-t-elle signalé, en donnant l’exemple selon lequel une pirogue pêchant les petits pélagiques au Sénégal peut employer une centaine de personnes de la capture jusqu’à l’assiette du consommateur.



La CAOPA déclare que la crise de la COVID19 doit être l'occasion de répondre aux défis existant dans la pêche artisanale africaine, en particulier d'améliorer les conditions de vie et de travail des hommes et des femmes de la filière et que les femmes transformatrices travaillent toute la journée dans la fumée, parfois au milieu des immondices, sans accès aux sanitaires, à l’eau potable ou à l’électricité. Car, souvent, leurs enfants, en bas âge, les accompagnent et vivent dans ces mêmes conditions inhumaines.



‘’Il est important que l’ensemble de la chaîne de valeur, c’est-à-dire tous ces opérateurs, soient bien identifiés et pris en compte lors de l’élaboration du guide. Les orientations devraient également accorder une attention particulière aux femmes dans les chaînes de valeur de la pêche artisanale, car les problèmes auxquels elles sont confrontées pour améliorer la durabilité sociale de leur travail sont très spécifiques et diffèrent de ceux des hommes’’, pense la CAOPA.







Elle est convaincue que la pandémie de COVID-19 et la crise économique offrent la possibilité de repenser radicalement le développement côtier en Afrique et dans le monde, avec la création d’un environnement porteur pour la pêche artisanale durable, par la mise en œuvre des Directives de la FAO.



La CAOPA estime que ce processus ne doit pas être mis en péril par la promotion d’une économie bleue basée sur l'expansion de secteurs polluants, au détriment du développement de la pêche artisanale durable, tels que le pétrole et le gaz offshore, l'aquaculture intensive et le tourisme de masse.



‘’Alors que la valeur de la pêche artisanale est de plus en plus évidente, et que cela est démontré par le travail de la FAO sur la contribution de la pêche artisanale au développement durable, son avenir est actuellement incertain, notamment en Afrique’’, a signalé la CAOPA dans sa déclaration dans laquelle elle soutient que la pandémie de COVID-19 et les mesures prises pour la combattre sont une source de difficultés et de souffrance pour les hommes et les femmes qui travaillent dans la pêche artisanale africaine.



‘’Du pêcheur aux transformatrices et aux mareyeurs, toutes les personnes actives dans la chaîne de valeur de la pêche artisanale sont touchées par cette crise, qui aura des répercussions à long terme sur notre secteur’’, ont averti la CAOPA qui ajoute que dans un tel contexte, les bonnes décisions doivent être prises pour soutenir le développement durable de la pêche artisanale en Afrique.



Pour beaucoup de gouvernements, la relance des économies après cette pandémie se fera par la promotion de l’économie bleue. Mais, pour la CAOPA, la promotion d’une économie bleue en Afrique doit mettre la priorité sur les droits humains.



‘’Etant donné l’importance de la pêche pour la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté dans nos pays, la priorité de la promotion d’une économie bleue doit être de contribuer à mettre en œuvre les Directives volontaires pour une pêche artisanale durable, à travers des plans d'action nationaux et régionaux transparents, participatifs, tenant compte de la dimension du genre’’, indiqué que la CAOPA.



Cependant, que le risque est grand que certains gouvernements veuillent relancer l'économie en continuant à donner la priorité aux industries polluantes au motif qu'elles génèrent d'importants gains économiques à court terme, comme l'exploitation de gaz et de pétrole offshore, l’aquaculture industrielle côtière, le tourisme de masse.



‘’Ces secteurs peuvent avoir des impacts négatifs sur la vie des communautés de pêche artisanale, les plus vulnérables dans cet environnement concurrentiel. Le développement de ces secteurs déplace souvent les communautés de pêche artisanale, réduit ou supprime leur accès aux ressources naturelles et leur contrôle sur celles-ci’’, a relevé la CAOPA pour qui, il est impératif que les pays reconnaissent les conflits et les vulnérabilités inévitables que la croissance bleue produit et qu'ils organisent une discussion entre toutes les parties prenantes sur la manière dont ces conflits peuvent être traités.



La CAOPA s’est également félicitée de l’attention que donne le Sous-comité de l’aquaculture du Comité des pêches à la mise en place d’une aquaculture durable qui contribue à l’élimination de la faim, notamment à travers des directives qui couvrent tous les aspects de l’aquaculture.



‘’Pour nous, l’élaboration de ces directives pour une aquaculture durable doit prendre en compte les impacts tant environnementaux et sociaux, tant les installations aquacoles peuvent avoir un impact sur la durabilité des activités des communautés côtières et sur l’environnement côtier’’, a-t-elle insisté.



Dans leur discussion sur ces directives, les membres du Sous-comité aquaculture reconnaissent cet enjeu, en rappelant le fait que dans un certain nombre de pays, le développement de l’aquaculture a entraîné des coûts sociaux et environnementaux, notamment un emploi irraisonné de l’eau et des aliments naturels (poisson sauvage) pour l’aquaculture, la destruction de la mangrove, l’appauvrissement de la biodiversité, entre aitre.



‘’L'introduction de l’aquaculture industrielle dans des zones hautement productives comme les lagunes, les deltas, les marais, les zones de mangroves amoindrit la capacité de production alimentaire de ces écosystèmes, et empêche l'exercice de nos activités traditionnelles de pêche’’, a soutenu la CAOPA.



‘’L’autre aspect qui est pour nous essentiel dans l’élaboration de ces directives, c’est la prise en compte de toute la chaîne de production lorsqu’on examine la durabilité des activités d’aquaculture, y compris la durabilité de la production des aliments utilisés dans les élevages aquacoles. Nourrir les poissons de l’aquaculture industrielle avec de la farine provenant des poissons sauvages est un modèle industriel qui aggrave la surpêche et l’insécurité alimentaire en Afrique’’, a-t-elle soutenu.



‘’Avec le développement de l’aquaculture industrielle qui est annoncé, la pression sur les stocks de poisson sauvages ne fera qu’augmenter. En Afrique de l’Ouest, nous avons vu ces dix dernières années une augmentation exponentielle du nombre d’usines produisant de la farine de poisson pour l’élevage et l’aquaculture industriels. Ces usines font des ravages’’, ont relevé les pays membres de la CAOPA.



Relevant que la pêche pour la farine de poisson est en compétition avec la pêche artisanale locale qui, elle, pêche pour la consommation humaine, elle a fait observer que les usines de farine sont source de pollution qui affecte la santé des habitants dans les communautés côtières et qu’il sera indispensable que les futures directives prennent cet aspect en compte.



‘’Il serait injustifiable, pour nous, qu’une aquaculture dépendant de la farine de poisson, produite en concurrençant les pêcheurs qui pêchent pour la consommation humaine, soit déclarée durable, y compris à travers un système de labellisation’’, a lancé la CAOPA.



La Confédération africaine des organisations professionnelles de la pêche artisanale (CAOPA) se dit satisfaite de la prise en compte de l'amélioration des conditions de travail des femmes par les Directives volontaires pour une pêche durable de l'Organisation des Nations-Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) qui vise à assurer la durabilité de la pêche artisanale, notamment dans les chapitres sur le développement social, emploi et travail décent ainsi que le chapitre sur les Chaînes de valeur, activités après capture et commerce'', a souligné la CAOPA.