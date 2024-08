3e Edition nationale « Sétal Sunu Réew » : Le Délégué Bara DIOUF mobilise les acteurs du Pôle.

La 3ème édition nationale, une première au pôle urbain de Diamniadio a mobilisé l’ensemble des acteurs et partenaires autour du Délégué général Monsieur Bara Diouf. C’est ainsi que les autorités administratives, agents de la DGPU, développeurs, A.S.C des communes environnantes, les habitants et les étudiants de la ville nouvelle de Diamniadio armés de leurs râteaux, pelles, balais et brouettes se sont donnés la main pour nettoyer les grandes artères du Pôle urbain de Diamniadio.



Cette journée marque une étape décisive dans la volonté de la DGPU de créer une synergie avec tous les acteurs et partenaires du Pôle pour amorcer, renforcer et consolider le concept de « Diamniadio, ville propre ». Cette initiative de la DGPU est une motivation supplémentaire pour mettre en place un modèle de ville attractive, durable et résiliente avec toutes les commodités qui permettent de renforcer la cohésion sociale, l’attractivité du cadre de vie.



Le Délégué Général Bara Diouf marque ainsi sa volonté de s’inscrire dans le processus de consolidation de cette journée.