3e division française: Mamy Ndiaye, 28 buts, et le Mans entrevoit la 1ère division Coucou, revoilà Mamy Ndiaye. La meilleure buteuse de tous les temps au Sénégal, qui évolue au Mans, en troisième division française, est à quelques encablures de la montée en deuxième. Avec neuf longueurs d'avance sur Angers et Nantes, le Mans peut se reposer sur l'expérience et le talent de son internationale sénégalaise, qui caracole en tête du classement des meilleures marqueuses, avec 28 buts en 21 rencontres.





