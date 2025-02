3e édition du Grand Prix du chef de l’Etat pour l’Enseignant : Le Président Bassirou Diomaye Faye célèbre l’excellence professionnelle

Dans son discours, M. Faye a déclaré qu’à travers cette cérémonie, il s’agit de rendre hommage à des figures, parmi les plus éminentes au sein de la famille enseignante ; des hommes et des femmes qui, chaque jour, œuvrent à forger les consciences et à éclairer notre chemin vers le progrès.



«Nous le savons tous, depuis l’Indépendance, les enseignants, à l’instar des médecins, figurent parmi les premiers et les plus prestigieux fonctionnaires de notre jeune Nation. Nombre d’entre nous, alors simples élèves, avions pour modèles ces instituteurs et professeurs qui nous ont transmis bien plus que des connaissances : ils nous ont communiqué leur passion, leur sens du service public et leur désir d’élever notre pays vers de nouveaux horizons », a affirmé le chef de l’Etat.



Il a souligné que qui donc serait mieux indiqué que les enseignantes et enseignants, pour enraciner l’œuvre salvatrice, patriotique et citoyenne de Jub, Jubal, Jubbanti à laquelle je convie l’ensemble des composantes de notre tissu social, pour le changement décisif de nos mentalités et comportements, individuellement et collectivement.



«Par ce Prix, la Nation consacre sa reconnaissance aux efforts immenses des enseignantes et enseignants partout à travers le pays. Ces enseignantes et enseignants lauréats sont des modèles appelés à inspirer tous nos compatriotes, en particulier les plus jeunes en leur montrant qu’il est possible, mais aussi indispensable, d’œuvrer au progrès de son pays, quel que soit le secteur d’intervention, le poste occupé ou la fonction exercée », a indiqué le chef de l’Etat.



Dans cette dynamique, Bassirou Diomaye Faye soutient que la revalorisation de la fonction enseignante s’impose comme un impératif majeur et un levier stratégique au cœur de l’Agenda national de transformation, tel qu’il est inscrit dans la Vision Sénégal 2050.



Il a affirmé que l’instauration du Grand Prix du Chef de l’État pour l’enseignant illustre la volonté du peuple sénégalais de magnifier l’apport multiforme et ô combien décisif de la corporation enseignante dans l’œuvre de construction nationale. «Ce Grand Prix du Chef de l’État récompense un enseignant dont les qualités humaines, sociales et professionnelles, le dévouement au travail et l’exemplarité dans l’exercice de son métier, méritent d’être salués et portés à la connaissance de toute la Nation. En complément des distinctions dans les ordres nationaux, le Grand Prix du Chef de l’État pour l’Enseignant constitue une composante essentielle du dispositif de motivation des personnels enseignants », a-t-il dit.



Le président de la République a vivement remercié le lauréat et tous les enseignants pour leur engagement. «Monsieur Bara Mbengue en vous remettant ce Grand Prix du Chef de l’État pour l’Enseignant, nous ne saluons pas uniquement vos mérites personnels, mais nous exprimons, à travers vous, notre reconnaissance envers tous les enseignants du Sénégal. Vous êtes les artisans de l’avenir, ceux à qui nous devons la formation des générations futures. Pour cela, je vous dis : Merci », a-t-il lancé à l’endroit des enseignants.

