3e journée éliminatoires de la Coupe du monde 2022: Sénégal vs Namibie se jouera au Stade Lat Dior Le Sénégal va accueillir le9 octobre prochain, la Namibie au Stade Lat Dior, pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Pour cette rencontre, les autorités du foot sénégalais avaient demandé à la FIFA de pouvoir accueillir du public (jusqu’à 60% de la capacité du stade). Mais l’instance dirigeante du football mondial a refusé cette demande sénégalaise.

Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Octobre 2021

« Nous avons demandé à jouer devant un public avec une jauge à 60% de la capacité du stade, mais nous n’avons pas obtenu une réponse positive », a déclaré le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football (FSF) », déclare Victor Ciss à l’Aps.



Un refus motivé par la pandémie du coronavirus, bien que la tendance soit largement à la baisse au Sénégal, où 85% des personnes sont sous traitement à ce jour du dimanche 3 octobre 2021.



Le Sénégal va jouer son match face à la Namibie à huis clos, avec la seule présence des officiels de match, des organisateurs et de la presse sportive. Lors du match face au Togo, comptant pour la première journée, la FIFA avait refusé d’ouvrir les portes du Stade Lat Dior, pour les mêmes motifs.



