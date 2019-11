3e mandat : Alioune Tine met en garde Macky Sall Alioune met en garde le président Macky Sall contre tentative de briguer un troisième mandat. «Le seul fait qu’après les événements du 23-Juin, au cours desquels le peuple a invalidé un troisième mandat de Wade, le débat soit encore soulevé est une régression», a, en effet, déclaré le président fondateur du think tank Africa Jom Center dans un entretien accordé à Vox Populi.

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Novembre 2019 à 08:48 | | 0 commentaire(s)|

«En votant contre Wade en 2012, on a surtout voté contre le troisième mandat. Le rejet du troisième mandat a fait élire Macky Sall. La révision constitutionnelle, en touchant le mandat prenait acte du récit national», poursuit l’ex Secrétaire exécutif de la Raddho.

Et de souligner : «lire et interpréter ces articles de la Constitution (relatifs au mandat) en ignorant ces faits c’est passer à côté…Dans une région très vulnérable comme la nôtre, avec les menaces jihadistes et l’arrivée des multinationales, nous avons besoin d’unité, de paix et de stabilité, face à ces nouveaux défis géopolitiques et les basculements sécuritaires.»



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos