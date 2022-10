3e mandat: Dr. Abdourahmane Diouf brocarde Ismaïla Madior Fall

Le président du parti «And Wattu Askan Wi Ligueyel Euleuk» (Awalé) a «un peu de pitié» pour le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall. Ce dernier qui soutenait mordicus en 2017, lors de son premier passage au ministère de la Justice, qu'il était impossible au Sénégal de faire plus de deux mandats consécutifs, semble varier au vu de sa position d'hier, sur l’intention prêtée au Président Sall de briguer un 3e mandat.



En effet, indique "L'As", intervenant hier dans l'émission "Jury du dimanche" de Iradio, Ismaïla Madior Fall a laissé entendre que sa parole sur le 3e mandat n'est que doctrinale. Suffisant pour Dr Abdourahmane Diouf de tourner en dérision le ministre de la Justice.



Selon lui, l'actuel ministre de ce département répétait : « Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs ». Ce n'est pas le juriste doctrinaire qui parlait comme il le soutient mais plutôt, ajoute-t-il, c'est la plume du Président, Constituant, Initiateur et Rédacteur.



Avec un peu d'humour, le président du parti «Awalé » dit espérer qu’Ismaïla Madior Fall n'ira pas demander au juge constitutionnel, de lui interpréter ses propres mots, phrases et virgules. Un peu de pitié pour le Droit constitutionnel !, s’est-il exclamé.