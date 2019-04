3e mandat : Macky Sall parle de « faux débat » et assure respecter ses engagements

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Avril 2019 à 09:55 | | 2 commentaire(s)|



Le Président Macky Sall assure qu’il ne va se présenter pour un troisième mandat. C’est ce qu’a révélé le journal « Les Echos », citant les députés de la majorité avec qui le chef de l’Etat s’est entretenu hier sur son projet de réformes.



« Les gens sont en train de d’agiter un faux débat. Le 3e mandat, on n’y pense même pas. On a déjà pris des engagements fermes en ce sens et on les respecte », a-t-il dit. Sur la suppression du poste de Premier ministre, Macky Sall a expliqué à ses parlementaires que ce qu’il cherche à travers cette réforme, c’est de tendre vers des équilibres entre les institutions.



« Désormais, l’Assemblée nationale ne pourra plus présenter de motion de censure pour faire tomber le gouvernement. De même, le président de la République n’aura plus la possibilité de dissoudre l’Assemblée nationale. Ce qui est synonyme d’équilibre », a-t-il déroulé.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos