3e mandat : Macky Sall regarde vers Abidjan et Conakry (LC)

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Janvier 2020 à 22:06 | | 0 commentaire(s)|

La décision de Macky Sall de briguer un troisième mandat en 2024 pourrait être largement conditionnée par le choix d'Alassane Ouattara de rempiler ou non en 2020, selon la « Lettre du Continent ». Dans son dernier numéro paru mercredi, LC souligne que le président sénégalais suit par ailleurs de près la situation à Conakry, où les ambitions présidentielles d'Alpha Condé suscitent de vives protestations depuis le mois de septembre. Interrogé, le 31 décembre sur le sujet, le président sénégalais a botté en touche se contentant d'un "ni oui, ni non".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos