3e mandat : Y en a marre et Cie sensibilisent pour la préservation de la paix

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Décembre 2022 à 13:02 | | 0 commentaire(s)|

Le Collectif « Jàmm a Gën 3ème mandat » a initié des rencontres pour partager des fondements de son projet. Ces jeunes, qui s’érigent en bouclier contre un éventuel troisième mandat de Macky Sall, ont échangé avec des organisations religieuses, celles de la société civile, des centrales syndicales, des mouvements citoyens et activistes, et des artistes, rapporte "Le Quotidien".



Ces rencontres sont la première phase d’une série de visites, dont la plupart doit se tenir avec les chefs religieux du pays. Le Collectif « Jàmm a Gën 3ème mandat » veut de cette manière, vulgariser l’initiative et faire adhérer les leaders d’opinion à ce projet.



« Ces rencontres ont pour objectif de fédérer toutes ces forces citoyennes autour de la préservation de la paix et de la stabilité du pays, prônés par « Jàmm a Gën 3ème mandat » depuis son lancement. Elles aboutiront à la signature de la lettre adressée au président de la République et l’adoption d’une charte d’adhésion », a fait savoir le mouvement Y en a marre.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook