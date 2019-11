3e mandat : les mises en garde de Diouf à Macky Sall L’ancien président du Sénégal, Abdou Diouf a une position claire sur un 3 ème mandat que tentent souvent les présidents africains. Il avait exprimé sa position en 2014 lors d’un entretien accordé à RFI et France 24. Des déclarations qui sonnent comme une mise en garde à l’endroit de Macky Sall, que la radio française a dépoussiéré et repassé à ses auditeurs dans l’émission ‘’En sol majeur’’, et reprises par Walf Quotidien.

« Pour parler franchement, moi qui étais Président pendant 19 ans, je vous le dis les yeux dans les yeux, je pense qu'à notre époque deux mandats suffisent largement à la tête d'un pays », disait alors Abdou Diouf.

Le débat sur un éventuel troisième mandat du président Macky Sall agite l’espace politico-médiatique depuis quelque temps.



