3ème Mandat de Macky Sall, de Y'en a marre promet de déloger Macky Sall du palais A travers un Live facebook vendredi dernier, le rappeur Thiate du mouvement Y’en a marre est revenu sur la question du troisième mandat de Macky Sall. Après la question fermée du Journaliste Babacar Fall de la Rfm face à Macky Sall et sa réponse ambigu le flou persiste encore.

Selon Thiate, « le gouvernement manque de sérieux, le gouvernement n’est pas une case des tout-petits, où on va donner du lait ou chouchouter les membres du gouvernement pour que le président nous leurre en disant qu’il ne peut pas dire « Oui » pour que les gens ne travaillent pas. On n’est pas à la maternelle, qu’il nous respecte », déclare l’activiste sur un ton sec.

Par ailleurs , il met en garde le président: « Si tu forces un 3e mandat, on viendra te déloger du Palais ».



