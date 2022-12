3eme candidature : la réplique du Dr Abdourahmane Diouf à Me Aissata Tall Sall La question d'une éventuelle troisième candidature du Président Macky Sall continue de susciter débat. Suite aux propos tenus par Me Aïssata Tall Sall, dimanche, le Dr Abdourahmane Diouf a tenu à porter la réplique.

De passage sur l’émission grand jury de la rfm, Me Aissata tall Sall a déclaré que la coalition Benno avait organisé un séminaire pour sa restructuration et se mettre en ordre de bataille. Elle dira que leur candidat «sera celui que choisira Benno».



Elle a même avancé que la question de la 3eme candidature est déjà réglée et que celle-ci «n'est ni juridique, ni politique, mais strictement mathématique.» La réplique de Dr Abdourahmane Diouf n'a pas tardé.





«Je voudrais rappeler, très courtoisement, à la juriste Maître Aissata Tall Sall, qu'il n'y a pas eu de nouvelle Constitution au Sénégal en 2016. Notre dernière Constitution date de 2001 et avait déjà consacré la limitation des mandats à deux. La disposition sur le Nombre de mandat n'a pas bougé depuis lors. Juridiquement Vôtre!», a précisé le patron de Awalé

