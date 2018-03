3ème face to face entre Gris et Balla: Ça va chauffer au parc de Hann!

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Mars 2018

Gris Bordeaux et Balla Gaye 2 se retrouvent ce samedi 24 mars pour un 3ème face to face. La rencontre est prévue à partir de 22h au parc Zoologique de Hann.



Une 3ème face to face qui risque de chauffer si on sait que les deux prochains adversaires du 31 mars se sont affrontés verbalement par presse interposée c’est dernières semaines. Des sorties incendiaires et musclées de la part du Lion de Guédiawaye et du 3ème Tigre de Fass.



Selon nos confrères de Sport221, le contexte sera favorable pour le promoteur et les amateurs.



Le protégé de Tapha Guèye est monté au créneau pour démonter son adversaire de toute pièce. Gris a même qualifié Balla Gaye de drogué tandis que ce dernier avait répliqué pour qualifier le lutteur fassois d’handicapé. Ainsi la réplique risque d’être plus électrique ce samedi soir au Parc de Hann.

