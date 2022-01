3ème journée CAN Cameroun 2021: Sadio à l'aile, le Sénégal veut se rassurer devant le Malawi qui... Quasiment au complet pour ce dernier match de poule, le Sénégal sait ce qui lui reste à faire face au Malawi ce mardi à 16H, qui recherche une qualification historique en phase finale de CAN. Un match nul suffirait à son bonheur, mais les finalistes de la dernière CAN veulent se rassurer et rassurer tout un peuple qui est toujours perplexe quant à la production du jeu. Une victoire et un score confortable devraient le sacrer devant la Guinée qui joue à la même heure face au Zimbabwe.

Sur cinq (5) défaites consécutives, le Malawi a mis fin à cette mauvaise série en fin de semaine dernière. Opposés au modeste Zimbabwe qui n'avait plus gagné depuis 13 rencontres, The Flames ont pris feu (victoire 2-1) mais il ne faut pas non plus s'enflammer.



Sur son premier match de cette CAN, le Malawi s'était incliné face à la Guinée (0-1). La 129e nation au classement de FIFA va tenter de prendre au moins 1 point, pour aller chercher une qualification historique (la première) en 1/8e de finale de la compétition.



Les hommes de Cissé sont avertis. Il n'y a plus de petites équipes comme lui-même l'a dit en conférence de presse. mais quand on prétend au sacre final, il faut battre tout le monde.

