3ème mandat/Moussa Tine : « Macky Sall ne pourra pas se présenter en 2024 » Invité dans l’émission «Grand Jury» de la Rfm, Moussa Tine, Secrétaire général de l'Alliance Pecco qui évoque la rétroactivité de la loi pense que Macky Sall ne pourra pas être candidat pour la présidentielle de 2024.

«En Droit, lorsque la signification d’un texte n’est pas très claire, on s’emploie à aller voir la volonté du législateur au moment de la rédaction du texte. Il faut voir ce que les rédacteurs du texte ont voulu dire à travers les dispositions du texte. Ici, dans le discours du président Macky Sall qui a été l’inspirateur de la constitution, celui du rédacteur qui a conduit les travaux (ministre de la justice), et celui du secrétaire général du gouvernement, disent clairement que dans la disposition : nul ne peut exercer plus de 2 mandat consécutif, on entend une disposition permanente qui rétroagissait et qui concernait le président Macky Sall», a-t-il expliqué.



Ainsi, le proche de Khalifa Sall estime que le Professeur Ismaïla Madior Fall, constitutionnaliste est la première victime de Macky Sall sur le débat de son éventuel troisième mandat. « Le Pr Ismaïla Madior Fall, constitutionnaliste est la première victime de Macky Sall sur le débat de son éventuel troisième mandat. Le constitutionnel avait une position très tranchée sur cette question.



D’ailleurs, il avait laissé entendre que tous ceux qui parlent d’un 3e mandat de Macky Sall, n’ont pas bien lu la Constitution», a rappelé Moussa Tine.



«C’est suite à cette sortie que le professeur Ismaila Madior Fall n’a pas été reconduit dans le gouvernement. C’est-à-dire limogé de son poste de ministre de la Justice, Garde des Sceaux», relève-t-il.



