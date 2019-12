3ème mandat : le Cos M23 veut l’introduction d’une disposition transitoire dans la constitution pour barrer la route à Macky Sall Alors qu’un éventuel 3ème mandat en faveur du président Macky Sall est agité depuis un certain temps, le Cos M23, membre de l’opposition, veut parer à toute éventualité et barrer la route dès à présent au présent Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Décembre 2019 à 08:34 | | 1 commentaire(s)|

Son coordonnateur, Abdourahmane Sow propose, en effet, une révision constitutionnelle et l’introduction d’une disposition transitoire qui précisera que l’actuel mandat du chef de l’Etat fait bien partie de ses deux mandats en cours. Reste à savoir la suite qui sera donnée à cette proposition au moment la majorité, selon certaines sources, manœuvre pour la suppression de la limitation des mandats présidentiels.

