4 avril 2019 : Le policier Amoul Yakaar décoré Ce 4 avril 2019, nombre d'hommes de tenue ont été récompensés d'une décoration dans différents ordres nationaux pour avoir fait preuve de courage et de loyauté. Le policier Mouhamadou Diouf, plus connu sous le nom de Amoul Yakaar a été ainsi distingué. Réputé incorruptible, le célèbre policier a été décoré de la médaille d'honneur de la police.

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Avril 2019 à 13:13 | | 0 commentaire(s)|

Les conducteurs de véhicule le connaissent. Son nom est synonyme de rigueur. Quand il vous croise dans la circulation, il vaut mieux être en règle sinon c'est la sanction immédiate. Amoul Yakaar, c'est connu, ne transige pas avec la loi. Une rigueur qui lui valu sa réputation d'incorruptible. Ses supérieurs ont profité de ce 4 avril pour lui décerner la médaille d'honneur de la Police. Le célèbre policier a reçu sa distinction en présence du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, et du Directeur général de la police Ousmane Sy.







Le Témoin

