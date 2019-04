4 avril à Thiès : Le maire Talla Sylla absent, Idy en vedette

Le Sénégal célèbre ce jeudi 4 avril, le 59e anniversaire de son indépendance. Partout à travers le pays, des défilés civils et militaires sont initiés notamment dans les grandes villes.



A Thiès, le maire Talla Sylla est le plus grand absent. L’édile a été représenté par son adjointe et ex-militante du parti Rewmi, Maïmouna Dieng qui n’a pas porté l’écharpe tant réclamée par son maire.



Talla Sylla, rappelons-le, s’était plaint lors de la dernière édition de la célébration de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale de l’attitude de Idrissa Seck.



Il dénonçait le fait que le président du Conseil départemental, Idrissa Seck, ne doit pas assister au défilé du 4 avril sans porter l’écharpe qui représente à ses yeux, un signe de respect vis-à-vis de la nation sénégalaise et aux valeurs républicaines, surtout en ce jour de célébration de la fête de l’Indépendance.



C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Talla Sylla ne s’était pas levé l’année dernière pour saluer Idy. Il estimait que ce dernier était venu tout simplement pour faire une promenade.















Actusen.sn

