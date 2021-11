4 conducteurs de motos interpellés, de la drogue saisie à Tambacounda : L’Ocrtis démantèle un réseau de dealers Dans le cadre de sa croisade contre le trafic de drogue, la brigade régionale de l’Ocrtis a interpellé 04 conducteurs de motos à Témonto et à Gouloumbou et saisi de la drogue. C’est le résultat de l’opération de grande envergure menée par la brigade régionale des stupéfiants de Tambacounda dans les milieux interlopes de Médina Gounass et à Gouloumbou. L’As

A Témonto, les limiers ont arrêté 04 individus au village de Témonto. Il s’agit de I. S. Mballo, S. Kandé, M. Mballo et A. Mballo. Selon nos sources, c’est suite à une dénonciation anonyme faisant état d’un vaste trafic de drogue au village Témonto que les limiers ont investi les lieux. Ce qui a permis l’interpellation des susnommés avec 500 grammes de chanvre indien.



Sur le chemin du retour, les limiers ont croisé 02 individus qui transportaient de la drogue à hauteur de Gouloumbou. Mais, les dealers ont pris la fuite en abandonnant les 500 grammes de chanvre indien et leur moto dès qu’ils les ont aperçus.



Nos sources renseignent que les 04 personnes interpellées ont été déférées au parquet pour détention et trafic de drogue, tandis que la drogue saisie a été mise sous scellés.



