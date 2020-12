4 membres de Frapp toujours en détention

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Décembre 2020 à 09:45 | | 0 commentaire(s)|

Les quatre activistes de Frapp France-Dégage arrêtés vendredi dernier après le dépôt d’une lettre de protestation à la préfecture, ont passé le week-end à la police, informe L'As.



Il s’agit de Malick Biaye, Abdoulaye Touré, Fallou Diagne, Thierno Sall. «Frapp dénonce cet énième acte d'oppression et de répression à l'encontre des camarades des différents mouvements de la société civile». Il exige leur libération dans les plus brefs délais.

