40,3 kg de cocaïne saisis à l’AIBD (Douanes)

La Brigade spéciale des Douanes de l’Aéroport international Blaise Daigne (AIBD), a saisi 36 plaquettes de cocaïne, d’un poids de 40,3 kilogrammes représentant une contrevaleur de 3 milliards 200 millions de francs Cfa, a-t-on appris de source douanière.



Cette nouvelle saisie de cocaïne a été effectuée dimanche dernier, a précisé, mercredi, dans un communiqué, la Division de la communication et des relations publiques des Douanes, soulignant que ‘’ la drogue avait été soigneusement rangée dans deux valises appartenant à une dame de nationalité française, en partance pour l’Europe ’’.



Selon le communiqué, ‘’ le test positif à la cocaïne effectué par les agents des Douanes, a été confirmé par le Laboratoire national d’analyse de drogues de la Police technique et scientifique ’’.



La mise en cause a été arrêtée, ajoute la même source, assurant que ‘’ la procédure suit son cours ’’.



La Division de la communication et des relations publiques des Douanes, explique que cette saisie ‘’ fait suite à l’exploitation judicieuse d’un renseignement, en rapport avec les Services de la Haute autorité des aéroports du Sénégal (HAAS) ’’.



Elle rappelle que c’est la deuxième saisie de drogue destinée à l’exportation, réalisée par la Brigade spéciale des Douanes de l’AIBD, après celle du 8 juin 2024, portant sur vingt (20) kilogrammes de cocaïne.











Aps