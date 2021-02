40e jour du décès d’Idrissa Diallo: Khalifa Sall ne tarit pas d’éloges sur le défunt C’était hier le 40e jour d’Idrissa Diallo sous terre. Pour la cérémonie de commémoration, même s’il n’y avait pas grand monde à son domicile pour les raisons que vous savez (Covid), certains ont honoré de leur présence sa mémoire. Khalifa Sall n’a pas tari d’éloges sur le défunt

Khalifa Sall, malgré le contexte de Covid, a fait le déplacement, avec son émouvant témoignage. Khalifa Sall, parlant des circonstances de la mort de Idy, a dit que « ce fut implacable, terrible, soudain, brutal. Dieu a arraché à notre affection Idrissa Diallo, un ami, un frère, un camarade ; le meilleur d’entre nous tous, qui s’est investi entièrement dans toutes les causes et qui nous a valu tellement de satisfactions. Sa disparition laisse un vide », a déclaré Khalifa Sall, qui prie pour que Qu’Allah le Tout-Puissant lui fasse miséricorde et l’accueille au paradis.



Il était accompagné de Moussa Taye. D’autres également ont fait le déplacement. Babacar Diané (ami d’Idrissa) et le nouveau maire de Dalifort, Mouhamadou Mbengue ont été aperçus à la maison familiale.













