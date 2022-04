43 milliards FCfa pour 542 926 ménages : Et si Macky Sall confiait le transfert à Kpay de Demba Kâ ?

Une manne financière de 43 milliards de francs Cfa a été dégagée par le président de la République, pour venir en aide à quelque 542 956 ménages qui recevront chacun, la somme de près de 80.000 francs Cfa.



Voulant éviter les couacs survenus lors de la distribution des denrées alimentaires aux ménages impactés par la pandémie du Covid-19, le Président Macky Sall opte cette fois-ci, pour une opération de transfert aux bénéficiaires répertoriés selon le Registre national Unique (RNU).



Pour un transfert rapide et fiable, nous conseillons au Président Sall de tester Kpay. Un système monétique de transfert d’argent mis sur le marché par le grand investisseur sénégalais, le patriote Demba Kâ, qui propose un service de dépôt, de retrait et de transfert à zéro franc et en plus, avec zéro stress !



Au-delà du transfert d’argent, KPay fournira des services supplémentaires tels que les paiements de factures, ainsi que des services financiers comme le crédit, l’assurance et l’épargne.



