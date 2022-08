43 moutons tués dans un accident: le chauffeur condamné à 6 mois de prison ferme

Le décision est tombée pour le chauffeur du camion qui avait écrasé 43 moutons sur l’axe Dahra-Linguère sur la route nationale 3 à hauteur du village de Payodi dans la commune de Thiamène Pass, département de Linguère.



Le tribunal de grande instance de Louga a condamné le sieur Modou Djigal à six mois de prison ferme et à payer une amende de trois millions de francs à la partie civile pour avoir causé la perte de 43 têtes qui tentaient de traverser la route. Une décision de justice bien accueillie par les propriétaires du troupeau.



Les faits se sont déroulés le samedi 6 août dernier vers huit heures. Un camion fou en provenance de Touba pour Linguère a mortellement heurté un troupeau de 43 moutons. Le chauffeur indélicat qui aurait perdu le contrôle du volant a écrasé le troupeau qui tentait de traverser la route. Après son forfait, le conducteur a pris la fuite en direction de Linguère. Alertées, les forces de défense et de sécurité ont réussi à interpeller le chauffeur du camion à l'entrée de Linguère. Le mis en cause a été conduit sous bonne escorte à la brigade de Dahra où il a été placé en garde à vue. Ce carnage avait fait éclater la colère des éleveurs de la zone Silvo-pastorale qui avaient haussé le ton pour réclamer des sanctions exemplaires contre le chauffeur du camion.

Avec Seneweb