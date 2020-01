455 accidents en un mois : le corridor Dakar-Tamba-Bamako, l’axe de la mort Pas moins de 455 accidents ont été enregistrés sur l’axe Dakar-Tambacounda-Bamako, pour le mois d’avril 2019. C’est ce qu’a annoncé, hier, l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Dr Tulinabo Mushingi, repris par L’AS, lors d'un atelier de partage des résultats du projet "Roadmaps to Security to Sénégal and Burkina", sur la sécurité routière. Le plus grave est que pour l’essentiel, ces accidents sont causés par le comportement des conducteurs, indique-t-on.

