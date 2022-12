49 individus déférés: La police de Mbacké traque les agresseurs venant de Touba Après la démolition du marché Gare Bou Mak de Touba, les malfaiteurs avaient migré sous d'autres cieux. Certains d'entre eux avaient même élu domicile dans la commune de Mbacké. Ce sentiment d'insécurité faisait planer une peur bleue sur la population. Et pour traquer ces délinquants jusqu'à leurs derniers retranchements, les éléments du commissariat urbain de Mbacké ont intensifié les opérations de sécurisation diurnes et nocturnes.

Du 21 novembre au 12 décembre derniers, les hommes du commissaire Salif Camara n'ont laissé aucune marge de manœuvre aux bandits déguerpis du marché Gare Bou Mak de Touba. Les limiers ont occupé fréquemment le terrain pour chasser ces intrus.



25 malfaiteurs présentés au procureur de Mbacké



Au cours de cette traque sans répit, les policiers ont interpellé plusieurs individus pour diverses infractions. C'est ainsi que 49 personnes ont été présentées au procureur, selon des sources de Seneweb.



24 hors-la-loi déférés au tribunal de grande instance de Diourbel



En effet, 25 malfaiteurs ont été déférés au tribunal d'instance de Mbacké pour vagabondage. Et 24 autres ont été conduits au parquet de Diourbel pour divers délits : "04 pour trafic intérieur de chanvre indien portant sur 500 g et 59 cornets, 06 pour vol (03 pour vol simple, 01 pour tentative de vol, 01 pour tentative de vol et coups et blessures volontaires avec usage d'arme blanche et 01 pour vol avec escalade commis la nuit), 03 pour association de malfaiteurs, détention et usage collectif de chanvre indien et détention d'armes blanches, 07 pour détention et usage collectif de chanvre indien, 02 pour détention aux fins d'usage de chanvre indien, 01 pour détention et usage de chanvre indien, et 01 pour coups et blessures volontaires", selon une source de Seneweb qui signale que la police de Mbacké maintient toujours la cadence pour ratisser large.





