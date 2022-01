4e édition des Rencontres du marché des titres publics: Adrien Diouf salue la résilience des économies de l’Uemoa

Après trois éditions à succès sous différents formats, dont les deux premières tenues en présentiel respectivement en 2019 à Abidjan et en 2020 à Dakar, ainsi qu’une troisième organisée en ligne en 2021, cette nouvelle édition des Remtp 2022 se présente sous un format virtuel au regard du contexte sanitaire qui prévaut.



Dans son allocution d’ouverture, Adrien Diouf a rappelé que « nous ne sommes pas encore sortis de la crise qui nous frappe et que nos économies évoluent toujours dans un contexte de relance, plus d’une année après l’apparition de la pandémie ».

Malgré cela, et ces crises auxquelles notre région est confrontée, les économies de la zone Uemoa ont fait preuve de résilience et les perspectives demeurent favorables. En ce sens, Adrien Diouf indique que cette résilience « s’explique par une potentialité énorme de notre région que nous évertuons tous les jours de vanter auprès des investisseurs mais également par les décisions volontaires de politiques économiques de nos autorités en faveur de soutiens à nos économies ».



A l’en croire, la persistance de cette crise et les actions mises en place pour atténuer ses effets ont eu de nombreuses conséquences. Parmi ces dernières, M. Diouf souligne que le contexte a été très favorable à l’émission de titres qui a engendré une baisse des taux notée ces deux dernières années sur le marché primaire de la dette.



Cette baisse des taux, explique le Directeur de Umoa-Titres, nous a inspiré pour la thématique de cette édition 2022 placée sous le signe : « La gestion de portefeuille en zone Umoa : levier de performance des investissements sur le Mtp ».

D’après lui, il faut noter que la baisse de taux constatée ces derniers temps a mis à mal la stratégie de gestion de portefeuille qui nécessite d’être adaptée. En effet, dit-il, la gestion de portefeuille exige que l’on se fixe un horizon et nécessite de travailler dans une optique de long terme afin de trouver le meilleur rendement.



Pensées dans un format virtuel pour prendre en compte la situation sanitaire, les Remtp 2022 sont, selon M. Diouf, l’événement professionnel axé sur le marché de la dette souveraine de la zone Uemoa, et en particulier sur la gestion de portefeuille.

Par ailleurs, les Remtp 2022 seront une occasion de présenter le programme d’émissions des titres publics émis par adjudication de l’année 2022 aux acteurs du marché régional de la dette mais aussi de promouvoir la convention du marché secondaire du Mtp.

