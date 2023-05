4éme édition de la Foire à l’Innovation: Fatou Diané satisfaite des acquis du programme « Jigeen Ñi Tamit »

Le Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, Dr Fatou Diané Guèye a, à l’occasion de la mission économique de son Altesse Royale, la princesse ASTRID du Royaume de Belgique, présidé le lancement de la 4e édition de la Foire à l’innovation, le 23 mai à la Place du souvenir africain à Dakar.



Ainsi, l’évènement a vu la participation de 70 exposantes, venues des 14 régions du Sénégal et une importante délégation princière. Inscrite dans la stratégie nationale pour l’autonomisation économique des femmes dans le plan Sénégal émergent et à l’égalité des sexes, la 4ème édition de la foire à l’innovation s’est tenue à la place du souvenir ce 23 mai 2023.



Sous la présence de plus de 70 femmes entreprenantes, autorités et visiteurs, Mme Fatou Diané a ouvert la cérémonie organisée dans le cadre du programme annuel d’appui à l’entreprenariat féminin « Jigeen Ñi Tamit ». Le Ministre a aussi, loué les acquis du programme « Jigeen Ñi Tamit »