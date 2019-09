5 Kg d’or volés chez la femme de Tahirou Sarr: Le préjudice du vol atteint 142,7 millions FCfa La femme de l’homme d’affaires, Tahirou Sarr, mis en cause par Ousmane Sonko dans l’affaire dite des 94 milliards FCfa, qui a fait les frais de sa proximité avec un membre de la famille de son mari et richissime homme d’affaires, souvent cité dans des transactions financières, foncières et immobilières. Cette fois, c’est 5 kg d’or, estimés à 142,7 millions de FCfa qui ont été volés dans la demeure de sa femme, sise à Yoff Layène…



Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Septembre 2019

La richesse matérielle des Sénégalais ne passe pas inaperçue en général. Certains d’entre eux, utilisent ce pouvoir financier pour l’achat de biens mondains. Histoire de s’aligner au rang des plus nantis. Ces derniers courent souvent le risque d’exposer leurs biens matériels et même, leurs vies.



Ainsi, Tahirou Sarr semble avoir une vie accomplie, une liquidité financière hors norme. Mais cette fois, à l’occasion des fêtes de Tabaski, un de ses frères aurait usé de subterfuges, assez bien réfléchis, pour dérober de l’or dans la demeure de sa femme, Mariétou Sy, sise à Yoff Layène.



Son frère et sa bande aurait réussi à mettre la main sur les 5 Kg d’or de l’épouse de son grand frère. L’estimation faite montre qu’un kg d’or équivaut sur le marché à 28,5 millions FCfa. Donc, le préjudice du vol se chiffre à 142,7 millions FCfa.



D’après la source de Leral, cette somme non négligeable, a poussé l’homme d’affaires Tahirou Sarr à envoyer son jeune frère Cherif Sarr chez les enquêteurs de la Section de Recherche de la Gendarmerie nationale. Mais ce dernier qui aurait pris des risques énormes avec cet acte délictuel, a campé sur ses positions, arguant n’avoir pas commis le vol.



Finalement, révèle-t-on, l’affaire aussi, rocambolesque soit-elle, a été réglée à l’amiable après 48 heures de détention du jeune frère. « C’est dire que Tahirou Sarr en a plein dans les poches… », relève la source.







