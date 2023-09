5 migrants sénégalais morts lundi, 540 autres secourus ces 4 derniers jours

Les autorités mauritaniennes ont confirmé ce lundi, la mort de cinq migrants sénégalais et le sauvetage de 540 autres, au large de ses côtes au cours des quatre derniers jours. Des Sénégalais en majorité et accompagnés de quelques Maliens et de Gambiens, se dirigeaient vers les côtes espagnoles, comme le rapporte le portail d’information mauritanien "Cridem". De plus, quatre autres personnes sont hospitalisées, rapporte "Rewmi".



Tous voyageaient à bord de six pirogues au total, parties du Sénégal, à plusieurs jours d’intervalle. Ainsi, le premier navire a quitté Joal le 18 septembre avec 130 personnes à son bord; le deuxième depuis Saint-Louis le 20 septembre avec 83 passagers; le quatrième depuis Kafountine le 21 septembre avec 105 migrants; les cinquième et sixième ont défilé depuis Bargny et Mbour le 22 septembre, avec respectivement, 79 et 72 individus.