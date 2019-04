5 premiers volumes de l’Histoire générale du Sénégal : Abdoulaye Diop promet sa publication la semaine à venir

Vendredi 19 Avril 2019

Lors de son traditionnel discours à la Nation du 3 avril 2019, le Président Macky Sall avait promis la publication des 5 premiers volumes de l’Histoire générale du Sénégal.



Le nouveau Ministre de la Culture, Abdoulaye Diop, en donne beaucoup plus de précision dans le journal Enquête. Il s’exprimait à l’occasion d’une rencontre, s’inscrivant dans le cadre d’une série de conférences, intitulée : « La Caravane et la Caravelle ».



Ainsi, il a annoncé que les 5 premiers ouvrages seront publiés dans la semaine à venir. « Les 25 volumes, auxquels une équipe pluridisciplinaire d’éminents historiens et chercheurs sénégalais travaillent depuis plusieurs années, est la première du genre pour notre pays », a constaté le Ministre de la Culture, Abdoulaye Diop.















Leral

