500 millions pour les Caf Awards à Dakar: Pape Diouf fustige la décision de l'Etat du Sénégal

Mercredi 2 Janvier 2019

Pape Diouf fustige la décision des dirigeants sénégalais de remettre 500 millions à la Caf Awards, pour l’organisation des Caf Awards, prévus le 8 janvier prochain à Dakar.



L’ancien Président de l’Olympique de Marseille estime que la Caf a suffisamment d’argent pour organiser ses Awards et faire face aux dépenses d’une telle manifestation. « On me dit que l’Etat du Sénégal donne 500 millions de F Cfa à la Caf, cela, me paraît invraisemblable, dit-t-il dans le journal Record. Moi, je me pose des questions. Comment l’Etat peut-il donner 500 millions à une institution plus riche que lui ? Le Caf est riche que le Sénégal proportionnellement parlant ».



«On me dit que c’est une question de prestige. Je crois que l’Etat gagnerait beaucoup plus en prestige, en rendant complètement fonctionnelles les pelouses des principaux stades du pays que de donner cette somme extravagante à une institution qui ne fera de cet argent qu'une manne offerte à ses membres », accuse M. Diouf. Avant de révéler : « Comme d’habitude, on prendra les plus grands hôtels, on ira dans les meilleurs restaurants du pays, on louera les voitures les plus prestigieuses avec chauffeurs et évidemment, on réclamera l’argent de poche. N’importe que l’Etat ne peut pas se permettre aujourd’hui de faire de telles dépenses simplement parce qu’il y a l’organisation des Awards ».

