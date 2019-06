50kg de chanvre indien saisis à Popenguine

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Juin 2019

Dans le cadre des opérations de sécurisation des activités de la 131e édition du pèlerinage marial de Popenguine, la gendarmerie a procédé à 12 arrestations, une saisie 50 kilogrammes de chanvre indien et une quantité non précisée de boissons alcoolisées, d’une valeur d’environ un millionf FCfa.



Selon le quotidien "Les Echos" qui donne l’information, 750 gendarmes ont été déployés pour assurer la sécurité des pèlerins et de leurs biens, cette année.

