54e session de la Conférence des ministres de la Cea à Dakar : « Financer la relance de l'Afrique » au cœur des échanges

L’évènement hybride sera organisé conjointement à Dakar, au Sénégal, par la Commission économique pour l’Afrique (Cea) et le gouvernement du Sénégal sur le thème, « Financer la relance de l'Afrique : Trouver des solutions innovantes ».



Le programme comprendra, selon la Cea, des panels ministériels de haut niveau et des tables rondes sur la manière de transformer la menace persistante de la pandémie de Covid-19 en un accélérateur de croissance et de prospérité mondiale. Aussi, l’on informe que la CoM2022 comportera également le lancement du Rapport économique sur l’Afrique, publication phare annuelle de la Cea.

Bassirou MBAYE







