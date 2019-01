55 990 signatures déposées, 8 745 validées, 12 814 doublons et 34 431 signatures rejetées pour Samuel Sarr

Le mouvement Sopi Sénégal 2019 et l'Alliance pour l'Alternance (ALAL) dirigé par le Président Samuel SARR, a déposé au Conseil constitutionnel 55 990 signatures pour 8 745 signatures validées, 12 814 signatures considérées comme doublons et 34 431 signatures rejetées dans le procès-verbal final.



« On a un stock de signatures de 39 000 signatures restantes. Mais ils ne veulent pas que l'on remplace les rejets pour autres motifs (carte nationale d'identité non conforme, région ou représentation diplomatique de vote non conforme, parrains non-inscrits sur la liste électorale pourtant ayant une CNI valide). Sur le 34 431 , 26 800 parrains ayant leur carte d'identité avec mention électeur (avec lieu de vote identifié) ne sont pas " inscrits" sur le fichier électoral. Sur les 12 814 soit disant doublons après vérification interne au moins 8 700 peuvent certifier sur l'honneur devant un juge ou le conseil constitutionnel qu'ils n'ont parrainés que la liste Samuel Sarr. », nous renseigne notre source proche du candidat Samuel Sarr.







